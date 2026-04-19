Capturan en Antioquia a enlace financiero de red de narcotráfico internacional

Medellín, Antioquia

La captura en Antioquia de un enlace financiero del narcotráfico se realizó el 17 de abril en medio de la operación “Limes”, en articulación con autoridades internacionales, en un caso que apunta a las finanzas de estructuras criminales con alcance en Europa.

Según la Policía, el detenido era requerido por la justicia de España por el delito de narcotráfico, en cumplimiento de una orden de la Audiencia Provincial de Madrid.

El procedimiento contó con apoyo de unidades de inteligencia y de la Interpol, en el marco de cooperación judicial internacional.

Señalan aporte de $1.000 millones a estructura criminal

De acuerdo con la investigación, el capturado habría aportado más de 1.000 millones de pesos para financiar actividades ilícitas de una red vinculada al narcotráfico transnacional.

Las autoridades indicaron que también coordinaba reuniones en el municipio de Don Matías, en Antioquia, para articular envíos de estupefacientes hacia Europa.

El caso hace parte de una investigación sobre estructuras que operan entre Colombia y Europa, con capacidad de financiar, expandir y sostener actividades ilegales a través de recursos provenientes del narcotráfico.