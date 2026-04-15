Colombia tendrá la misión de observación electoral más grande de su historia en mayo 2026: CNE
El presidente del CNE, Cristian Quiroz, confirmó que asignará “padrinos” a las 13 campañas presidenciales para garantizar transparencia electoral.
Colombia tendrá la misión de observación electoral más grande de su historia en mayo 2026: CNE
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...