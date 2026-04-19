Muere adulto mayor un mes después de ser golpeado en Medellín

Medellín, Antioquia

Un adulto mayor de 89 años, identificado como Elías de Jesús Ladino Bartolo, murió el 18 de abril en Medellín como consecuencia de lesiones causadas por una agresión ocurrida el 4 de marzo en el barrio Pedregal, comuna Doce de Octubre, caso que es investigado por las autoridades.

Según el reporte judicial, la víctima fue atacada con golpes y trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y fue dada de alta el 17 de marzo. Sin embargo, su estado de salud se deterioró en las semanas siguientes hasta su fallecimiento.

El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver en coordinación con el fiscal del caso, estableciendo que la muerte está asociada a las lesiones sufridas durante la agresión.

Comportamiento de homicidios en Medellín en 2026

De acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), Medellín registra 82 homicidios en lo corrido de 2026, lo que representa una reducción frente a los 98 casos del mismo periodo de 2025, es decir, una variación de -16%.

El informe también evidencia que la mayoría de víctimas son hombres, con 75 casos, mientras que se reportan 7 mujeres asesinadas en el mismo periodo.

En cuanto a las dinámicas del delito, las autoridades identifican que los homicidios están asociados principalmente a estructuras criminales y conflictos de convivencia, mientras que el uso de armas de fuego sigue siendo el mecanismo más frecuente en estos hechos.