David González tras la victoria de América: “Si alguien le quería ganar a Millonarios hoy, era yo”

Tras la victoria 3-1 de América de Cali sobre Millonarios FC, el técnico David González dejó declaraciones contundentes en rueda de prensa, destacando tanto el planteamiento del partido como la respuesta del grupo ante las críticas.

El entrenador fue claro al referirse a la importancia del triunfo y al mensaje que deja internamente: “Nos trazamos ese objetivo de conseguir la clasificación en estos dos partidos… no importó que fuera un grupo mixto. Es darle ese voto de confianza a todos”. Además, respondió a quienes cuestionaban las rotaciones: “Es acabar de una vez por todas con tanto murmullo de que los cambios no servían… aquí estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo” .

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La frase más llamativa llegó al hablar del rival: “No tiene nada que ver que haya sido contra Millonarios… pero si alguien le quiere ganar a Millonarios, hoy era yo”, dejando ver la motivación especial que representaba este compromiso.

En lo táctico, González explicó los ajustes realizados para contrarrestar el sistema del rival: “La idea era tratar de contrarrestar la salida de tres de Millonarios… tapar un poquito los pases por dentro con Adrián y tener a Lucumí y Tomás listos para presionar”. Asimismo, destacó el rendimiento colectivo: “En algunos momentos ellos tuvieron el balón, pero sin ser muy peligrosos… nosotros pudimos hacer nuestro juego y terminamos haciendo un buen partido”.

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También se refirió a la rotación previa y la derrota ante Pasto, señalando: “El fútbol a veces tiene ciertas injusticias… decidimos rotar el equipo allá y es una plaza complicada. Hoy entendíamos que había que mezclar para mantener el equilibrio”.

Por su parte, Dany Rosero, autor de uno de los goles, resaltó el compromiso del grupo: “Contento de poder tener una noche maravillosa… el equipo estuvo a la altura, hoy era un partido para competir”. Además, valoró la confianza del cuerpo técnico: “Los que no hemos podido jugar hemos tenido una confianza del profe y eso nos ha ayudado para estar más tranquilos”.

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El defensor también destacó el ambiente interno: “El equipo ha estado junto y se vive algo bonito en el camerino… tenemos un lindo camerino, nos arropamos todos”.

Finalmente, González explicó la clave de la intensidad mostrada: “El jugador necesita continuidad… saber que iba a jugar como titular le da ese envión anímico para competir de la mejor manera”, dejando claro que el rendimiento fue producto tanto de la planificación como de la motivación.

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