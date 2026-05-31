“Escogimos Envigado por el proyecto que ofrecían”: Miguel Marulanda, una joven promesa que ilusiona

Miguel Marulanda se ha convertido en uno de los nombres que más expectativa genera dentro de Envigado. A sus 18 años, el delantero nacido en Santa Rosa de Cabal ya empieza a llamar la atención por sus actuaciones y por el potencial que ha mostrado en la tradicional Cantera de Héroes, un club reconocido por formar talento para el fútbol colombiano e internacional.

Su recorrido comenzó en el fútbol aficionado de Risaralda, pasó por una experiencia formativa en España y continuó con destacadas actuaciones en torneos nacionales juveniles. “Quedé goleador del país y ahí llamé la atención de varios equipos, incluido Envigado, que es donde actualmente estoy”, recordó el atacante, quien también defendió los colores de Talento Santa Rosa y tuvo un paso por Once Caldas antes de llegar al conjunto naranja.

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Marulanda destacó que la decisión de llegar a Envigado estuvo ligada al proceso de crecimiento que le ofrecía la institución. “Nosotros escogimos Envigado antes que otros equipos que estaban interesados por el proyecto que ofrecían, por las comodidades de estar con mi familia y todas esas cosas”, aseguró. Además, dejó claro que ve al club antioqueño como un escenario ideal para continuar su evolución deportiva y personal.

Sobre sus características dentro del terreno de juego, el joven delantero se definió como un futbolista inteligente y efectivo frente al arco. “Mi principal virtud es la definición. De cara al arco soy muy sereno” y agregó que “principalmente la inteligencia de juego diría yo” es uno de los aspectos que más lo identifican. Su perfil técnico, sumado a su capacidad goleadora, lo han convertido en una de las apuestas más importantes del fútbol colombiano a futuro.

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El atacante también tuvo palabras de agradecimiento para quienes marcaron su formación. Resaltó especialmente la influencia de Javier Fernández, a quien considera fundamental en su carrera. “El artífice de todo esto es Javier Fernández. Es la persona que siempre me tuvo desde muy niño, que me puso a jugar en todo lado y siempre quiso lo mejor para mí”, afirmó. Asimismo, reconoció la confianza que recibió de Andrés Orozco, técnico que le permitió debutar profesionalmente con Envigado: “Nunca voy a poder agradecerle que me haya dado la oportunidad y la confianza”.

Pese a su juventud, Marulanda también demuestra madurez fuera de las canchas. Actualmente cursa tercer semestre de Administración de Empresas y domina tres idiomas, una preparación que considera clave para su futuro. Aunque reconoce que el sueño de todo futbolista es llegar a Europa, mantiene los pies sobre la tierra. “Lo que sea bueno para mi carrera, que todo sea en pro de mejorar y de llegar a un equipo que termine de formarme, no lo vería como malo”, explicó.

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