Sebastián Villa y su deseo de jugar en Nacional: “Esperemos dentro de poco pueda estar en Medellín”

El nombre de Sebastián Villa es uno de los que más polémica ha generado en el fútbol colombiano durante los últimos días. Néstor Lorenzo decidió incluirlo en la pre-lista de 55 jugadores convocados por la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Finalmente, luego de tanto especular con su presencia en la lista definitiva, el atacante antioqueño no fue citado a la Copa del Mundo, surgiendo varias versiones al respecto sobre su ausencia.

Villa, en diálogo con los exjugadores MacNelly Torres, Orlando Berrío y Andrés Cadavid, en el podcast El Camerino, aseguró que recibió una llamada de parte de la Federación Colombiana de Fútbol, donde se le garantizaron algunas cosas que finalmente no se cumplieron. De igual manera, expresó su ilusión por jugar para Atlético Nacional.

La Selección Colombia

“Mucha gente opina sin saber, lo que no me gustó es que alguien me llamó, me dijo ciertas cosas delante de mi esposa y a la final no salió con nada. En la vida uno tiene que tener palabra”, comentó Villa, sin revelar mayores detalles.

Al respecto, añadió: “Una persona me llamó, no voy a decir quién, porque yo soy un tipo con códigos, lo puse en altavoz delante de mi esposa. Me dijo ‘los tiempos de Dios, lo que fue, fue’”.

El atacante de 30 años llegó a estar presente en Medellín, en busca de vincularse a los entrenamientos del combinado nacional. Al no hacerlo, regresó a Independiente Rivadavia, donde convirtió un gol en Bolivia, en el triunfo 1-3 sobre Bolívar. “Yo ando tranquilo, estuve en Medellín y me vine para Bolivia”, manifestó.

Su ilusión de jugar en Nacional

Por otra parte, Sebastián Villa manifestó su deseo de vestir la camiseta de Atlético Nacional, asegurando que es un tema que ya trató con su representante. “Eso ya lo hablé con mi representante, esperemos que dentro de poco pueda estar ahí en Medellín”, comentó.

El jugador insistió que no tiene problemas con la ley, luego de que fuera declarado culpable de violencia de género. “Yo no tengo ningún problema con la justicia, les voy a mostrar mi expediente, yo estoy libre, por eso yo viajo a cualquier parte del mundo. He visto que mucha gente dice que ‘él no tiene Visa para ir a Estados Unidos’, a mí me la dieron por 10 años, yo no tengo problema con eso”, concluyó.