Precio del café HOY 20 de abril en Colombia según la FNC: Así inició la semana el producto nacional

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este lunes 20 de abril, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

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Precio del café hoy, 20 de abril del 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este lunes 20 de abril. El valor se ubicó en $2,190,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 17 de abril cuando el precio se situó en los $2,235,000 pesos por carga.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

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Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, lunes 20 de abril

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA : Carga: 2,190,500 // Kilo: 17,524 // ARROBA: 219,050

: Carga: 2,190,500 // Kilo: 17,524 // ARROBA: 219,050 BOGOTÁ: Carga: 2,189,250 // Kilo: 17,514 // ARROBA: 218,925

Carga: 2,189,250 // Kilo: 17,514 // ARROBA: 218,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,188,875 // Kilo: 17,511 // ARROBA: 218,888

Carga: 2,188,875 // Kilo: 17,511 // ARROBA: 218,888 BUGA: Carga: 2,191,250 // Kilo: 17,530 // ARROBA: 219,125

Carga: 2,191,250 // Kilo: 17,530 // ARROBA: 219,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038

Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038 CÚCUTA: Carga: 2,188,375 // Kilo: 17,507 // ARROBA: 218,838

Carga: 2,188,375 // Kilo: 17,507 // ARROBA: 218,838 IBAGUÉ: Carga: 2,189,625 // Kilo: 17,517 // ARROBA: 218,963

Carga: 2,189,625 // Kilo: 17,517 // ARROBA: 218,963 MANIZALES: Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038

Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038 MEDELLÍN: Carga: 2,189,625 // Kilo: 17,517 // ARROBA: 218,963

Carga: 2,189,625 // Kilo: 17,517 // ARROBA: 218,963 NEIVA: Carga: 2,188,750 // Kilo: 17,510 // ARROBA: 218,875

Carga: 2,188,750 // Kilo: 17,510 // ARROBA: 218,875 PAMPLONA: Carga: 2,188,500 // Kilo: 17,508 // ARROBA: 218,850

Carga: 2,188,500 // Kilo: 17,508 // ARROBA: 218,850 PASTO: Carga: 2,188,500 // Kilo: 17,508 // ARROBA: 218,850

Carga: 2,188,500 // Kilo: 17,508 // ARROBA: 218,850 PEREIRA: Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038

Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038 POPAYÁN: Carga: 2,190,625 // Kilo: 17,525 // ARROBA: 219,063

Carga: 2,190,625 // Kilo: 17,525 // ARROBA: 219,063 SANTA MARTA: Carga: 2,192,125 // Kilo: 17,537 // ARROBA: 219,213

Carga: 2,192,125 // Kilo: 17,537 // ARROBA: 219,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,189,750 // Kilo: 17,518 // ARROBA: 218,975

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