¿Decreto para traer ahorros de pensiones al país perjudicará a ciudadanía? Asofondos responde

En los micrófonos de 6AM este miércoles, 21 de enero, habló Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien se pronunció frente al borrador de decreto con el que el Gobierno obligará a los fondos privados de pensiones a traer $93 billones de pesos al país en los próximos cinco años.

“El decreto finalmente salió muy diferente a lo que se estaba hablando, a lo que se estaba esperando. El decreto se publica ayer por la noche, y lo que dice es que no es que no se vaya a poder invertir afuera y que toque repatriar el 50% del portafolio de las administradoras que está invertido afuera, sino que se puso un límite, solo se puede invertir hasta el 30%, y a ese 30, desde el 50% que tenemos invertido hoy en día, hay que llegar en 5 años.

Y añadió: “Entonces, es un decreto que es menos malo de lo que se esperaba, pero definitivamente es una mala idea porque implica una reducción en la diversificación, y la diversificación es lo que está en el corazón de cualquier portafolio; lo de las abuelitas: no ponga todos los huevos en la misma canasta”.

Lea más: El borrador de decreto que obliga a fondos de pensiones a traer al país $93 billones en 5 años

La función de los fondos de pensiones

Velasco explicó: “Administramos el ahorro de los trabajadores colombianos y tenemos que buscar proyectos de inversión que estén ya en la fase de inversión, de rentabilidad y va a ser difícil, por supuesto, encontrar esos proyectos.

“Por eso el llamado al Gobierno Nacional es a que revisemos ese proyecto de decreto, a que aprovechemos el momento de comentarios, las mesas técnicas que se han propuesto para hacer entender al Gobierno que el ahorro de los colombianos es mejor bien invertido y es mejor invertido en los lugares en donde genera menor riesgo”, agregó.

Aumento de pensiones 2026: ¿Cuánto subirá su mesada si gana más de 2 millones de pesos? // Caracol Radio Ampliar

Lea también: Calendario de pago de pensiones 2026: Conozca las fechas clave para recibir las mesadas

¿Perjudicará a quienes están cotizando en este momento en un fondo privado?

El presidente de Asofondos explicó que en este caso lo que pasa es que “cuando se limita la diversificación, como lo propone este decreto, la posibilidad de encontrar activos más rentables se limita también. Entonces, la posibilidad de acumular cuentas de ahorro individual más grandes se limita”.

Escuche la entrevista completa a continuación: