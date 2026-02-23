Policía Nacional incauta 914 kilos de cocaína en operación contra el narcotráfico
La información fue confirmada por el director general de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón Zambrano, quien anunció operativos estratégicos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Puerto de Santa Marta y el departamento de Norte de Santander.
Santa Marta
En el marco de la Operación ODIN, las autoridades adelantaron cuatro intervenciones operacionales en zonas clave de producción y plataformas de envío internacional, con operativos estratégicos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Puerto de Santa Marta y el departamento de Norte de Santander.
Como resultado, se evitó la salida de 914 kilogramos de cocaína hacia mercados internacionales, equivalentes a 2,2 millones de dosis, lo que representa un fuerte golpe a las economías criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y del ELN.
La información fue confirmada por el director general de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón Zambrano, el cual dio a conocer los resultados operativos:
- Se evitó que 914 kg de cocaína ingresaran a mercados internacionales, equivalentes a 2,2 millones de dosis.
- Se golpearon las economías criminales de la estructura GAO ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’ y del ELN.
- Fueron capturadas dos personas: un ciudadano colombiano y uno de nacionalidad polaca.
La institución reiteró que continuará actuando con determinación para proteger la vida, la legalidad y la seguridad global.
Así anunció la incautación de los 914 kilogramos de cocaína:
