Cierre temporal de bocatomas en Neiva por creciente del río Las Ceibas

Neiva

La ciudad enfrenta una contingencia en el suministro de agua potable debido a la creciente súbita del río Las Ceibas, que generó altos niveles de turbidez. Esta situación obligó a suspender de manera preventiva la operación de las bocatomas El Guayabo y El Tomo, con el fin de evitar daños en la infraestructura y garantizar la calidad del servicio.

Durante la contingencia, las autoridades priorizan la seguridad del personal operativo, por lo que no es posible intervenir de inmediato en las zonas afectadas. Se espera que el nivel del río disminuya para permitir el ingreso de maquinaria y trabajadores, quienes realizarán labores de limpieza y restablecimiento en condiciones seguras.

Mauricio Rodríguez, jefe operático, comento que “mientras tanto, el suministro se mantiene gracias al caudal del reservorio y a los tanques de almacenamiento de las plantas de tratamiento. No obstante, se adelantan medidas de regulación en la distribución del agua para extender la disponibilidad del recurso durante este periodo crítico”.

La creciente arrastra lodo, troncos y residuos, lo que ha incrementado la sedimentación y reducido la presión en varios sectores de la ciudad. Aunque no hay suspensiones definitivas, algunos barrios ya presentan cortes parciales del servicio, por lo que se recomienda a la comunidad hacer un uso responsable del agua hasta superar la contingencia.