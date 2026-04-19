Contundente operativo interinstitucional impacta la comuna 4 de Neiva

Neiva

En desarrollo del “Plan Arcángel II”, la Alcaldía de Neiva, en articulación con la Policía Nacional y el Ejército, realizó un operativo de control en la comuna 4 con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

Durante las acciones, fue recuperado un celular reportado como hurtado y se suspendió temporalmente la actividad económica de tres establecimientos de expendio de licor, uno de ellos por permitir el ingreso de una menor de edad.

El secretario de Gobierno, Ferney Ducuara, informó que en los procedimientos de registro a personas se incautaron armas blancas como cuchillos y machetes, elementos que representan un riesgo para el orden público.

Las autoridades anunciaron que estos operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad, con el fin de reforzar los controles y garantizar la seguridad de los ciudadanos.