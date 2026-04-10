Así sería el superfenómeno de El Niño que podría llegar a Colombia: Esto dicen los expertos. Getty Images

El pronóstico del IDEAM indica que algunos registros actuales, como el calentamiento del océano Pacífico, podrían ser indicios clave que dan cuenta del posible desarrollo del fenómeno de El Niño en Colombia en la segunda mitad de 2026.

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En ese sentido, las proyecciones y modelos de organizaciones que monitorean el clima a nivel internacional coinciden y, además, advierten la posibilidad de que este año se presente una versión particularmente intensa, que se suele clasificar por los expertos como un “súper El Niño”.

Frente a estas circunstancias, las autoridades mantienen el monitoreo constante de la evolución de los indicadores y las posibles acciones en materia de política pública a implementar para la prevención de riesgos.

¿Qué tan posible es un superfenómeno de El Niño?

Los “súper El Niño” son poco comunes en el recuento histórico, con solo cinco desde 1950, teniendo en cuenta que el último se presentó hace 11 años, entre 2015 y 2016.

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De acuerdo con The Weather Channel, se presentaron también en 1997-98, 1991-92, 1982-83 y 1972-73.

Sin embargo, en 2026 los indicios han llevado a expertos de los organismos más reconocidos, como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), a contemplar la posibilidad de un “súper El Niño”.

Las versiones más intensas de El Niño producen anomalías en la temperatura oceánica con registros que llegan hasta los dos grados Celsius. Esta situación, según la NOAA, podría presentarse con un 50% de probabilidad, según su informe mensual que señala que las temperaturas han llegado hasta 1.5 grados por encima de lo habitual.

Por su parte, la ECMWF ha publicado proyecciones que indican una considerable posibilidad de un fenómeno de El Niño que supere fácilmente el límite de los dos grados, con un pico particularmente alto entre agosto y octubre.

Al respecto, la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, aseguró que la entidad monitorea estas alertas para confirmar si se presenta el acoplamiento entre el sistema océano-atmósfera, siendo esta la condición para que se consolide este fenómeno.

“Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de que el fenómeno se desarrolle, especialmente entre junio y agosto de este año”, explicó.

¿Cómo podría afectar un “súper El Niño” a Colombia?

Expertos como Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus en el ECMWF, quien habló con Caracol Radio, aseguraron que, aunque aún no se tienen certezas frente a estos modelos, es claro que la llegada de El Niño podría llevar al planeta a temperaturas récord.

Esta visión la comparte el profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, quien señala que podría tratarse del fenómeno de El Niño más intenso de los últimos 140 años.

En ese sentido, la comunidad científica ha advertido ante la posibilidad de que se superen los registros de 2015, cuando la temperatura en el Pacífico central ecuatorial alcanzó los 2.8 grados Celsius.

Estas circunstancias podrían representar calor extremo en el Caribe, mientras que otras regiones del país, como Córdoba, podrían enfrentarse a sequías extremas, paradójicamente luego de las lluvias atípicas que se han presentado en los últimos meses.

Estas condiciones reclaman especial atención y monitoreo de las autoridades, especialmente si se presentan situaciones de desabastecimiento y afectación a los cuerpos del agua en el país.