Fenómeno del Niño en Bogotá: Galán se reunió con el director de la UNGRD para acordar medidas

Hace unos días, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó sobre la alta probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño en Colombia. Según el informe de esta entidad, esa probabilidad sería de un 90% para septiembre de 2026.

Recordemos que este fenómeno se asocia con sequías y calor extremo, en otras zonas los impactos pueden ser más leves o incluso distintos. Esta variabilidad hace necesario un monitoreo constante y que entidades nacionales desarrollen diferentes estrategias.

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En ese sentido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió este viernes, 17 de abril, con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry; y el director del IDIGER, Guillermo Escobar, con el objetivo de plantear estrategias para proteger a los bogotanos.

“Hoy, en la Alcaldía de Bogotá, nos reunimos para hablar sobre cómo nos estamos preparando, y cómo podemos trabajar conjuntamente para enfrentar los riesgos ante la eventual llegada del fenómeno del Niño durante el segundo semestre del año”, dijo el alcalde Galán.

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Por su parte, el director de la UNGRD aseguró que desde esa entidad tienen toda la disposición de colaborar para proteger a los ciudadanos. “La UNGRD reitera su disposición técnica, administrativa y financiera para proteger a las y los bogotanos, especialmente frente a la disponibilidad de agua potable”, expresó la entidad.