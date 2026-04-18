Últimos días para que los caleños paguen impuesto predial con 15% de descuento en 2026

A la izquierda: Imagen ilustrativa de billetes colombianos, en donde aparece el billete de 50 mil pesos / A la derecha: Dos personas revisando sus cuentas (Crédito: Getty Images)

El próximo 30 abril se cumplirá el plazo para que los caleños paguen el impuesto predial con un 15% de descuento. Esto según lo estipulado por la Alcaldía de la ciudad con el calendario tributario para el año 2026, en el que se establecen los plazos y beneficios de este plan.

Este descuento representa una oportunidad importante para los contribuyentes de la ciudad, quienes, al efectuar el pago con antelación, pueden aliviar la carga tributaria correspondiente al próximo año fiscal.

El director de Hacienda, John Quinchua, recomendó a los ciudadanos revisar con anticipación este calendario para una adecuada planificación financiera durante el próximo año.

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¿Cuáles son las condiciones para el descuento del 15% para el impuesto predial?

Según el calendario tributario para el 2026, el beneficio del 15% de descuento aplica únicamente para los contribuyentes que estén al día con sus obligaciones.

Quinchua también advirtió que quienes no realicen el pago oportuno deberán asumir intereses moratorios, los cuales comenzarán a liquidarse a partir del 1 de octubre de 2026, para aquellos que no hayan cancelado el impuesto predial antes del 30 de septiembre de 2026.

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Fechas clave para el pago del impuesto predial en Cali

Si está al día (no moroso) y paga en una sola cuota: Hasta el 30 de abril de 2026: 15% de descuento.

Si prefiere pagar sin descuento, pero también sin intereses: Hasta el 30 de septiembre de 2026: pago total sin descuento y sin intereses de mora.

Finalmente, tenga en cuenta que si no se pone al día con corte al 30 de septiembre de 2026, se generan intereses moratorios desde el 1 de octubre de 2026, sobre el valor total o saldo de la vigencia fiscal 2026, hasta la fecha de pago.

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¿Cómo descargar la factura del Impuesto Predial Cali 2026?

Los contribuyentes pueden obtener su factura de manera rápida y sencilla, ingresando al portal web de la Alcaldía de Santiago de Cali:

Ingrese a www.cali.gov.co Seleccione Impresión de facturas para el pago de impuestos Elija Trámites destacados Seleccione la renta Predial Ingrese el ID del predio y haga clic en Consulta. Inmediatamente, la plataforma generará su factura del tributo pendiente que podrá descargar, y pagar digitalmente o de manera física en los puntos autorizados.

El sistema le permitirá descargar la factura, realizar pagos en línea o hacer abonos según la vigencia que desee cancelar. Para pagos presenciales, se recomienda imprimir la factura en impresora láser, garantizando la correcta lectura del código de barras en los puntos de recaudo autorizados.

Quienes prefieran atención presencial pueden acercarse al Centro de Atención al Contribuyente, en el CAM, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., jornada continua, o a los diferentes CALI de la ciudad, en sus horarios habituales.

Sedes activas del Departamento de Hacienda de Cali:

Edificio Bulevar de la Sexta, Avenida 6N # 13N-50, piso 1.

Torre de Cali, Calle 19 Norte # 2N-29, piso 1 local 102.

A través de la línea WhatsApp 3209546106 los contribuyentes podrán solicitar sus facturas y pagar en los puntos de recaudo autorizados.

Para mayor información o soporte, pueden comunicarse a través del correo tabuladopredial@cali.gov.co o a la línea WhatsApp 3209546106.

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