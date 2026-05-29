Orsomarso reaccionó y los equipos del Valle siguen fuertes en la Liga Femenina de Fútbol

La Liga Femenina de Fútbol 2026 entra en su recta decisiva y los equipos del Valle del Cauca llegan a la fecha 13 con protagonismo en la pelea por el liderato y los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Deportivo Cali, América de Cali e Internacional FC Palmira aparecen actualmente dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato, mientras que Orsomarso todavía mantiene opciones matemáticas tras una goleada que reactivó su lucha por avanzar de ronda.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el duelo entre América de Cali e Internacional FC Palmira, que se disputará este viernes 29 de mayo a las 4:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

El conjunto escarlata llega tercero de la tabla con 26 puntos, mientras que el equipo palmirano ocupa la séptima posición con 21 unidades y necesita sumar para acercarse a la clasificación.

Internacional viene de caer frente a Independiente Santa Fe, pero mantiene una campaña sólida con seis victorias, tres empates y tres derrotas. Su entrenador, Germenson Arias, aseguró que el objetivo es dar un golpe en Cali y quedar cerca de asegurar el paso a la siguiente fase.

“Si sumamos de a tres, tendremos un 80 o 90 % de posibilidades de estar en la segunda fase”, afirmó el técnico.

El partido también tendrá un componente especial para Jessica Caro e Íngrid Vidal, jugadoras de Internacional que enfrentarán a su exequipo en el Pascual Guerrero.

Mientras tanto, Deportivo Cali buscará seguir peleando por el liderato cuando reciba hoy a Deportivo Pasto desde las 3:00 p.m. El conjunto azucarero es segundo del campeonato con 29 puntos, apenas uno menos que Atlético Nacional, actual líder con 30.

La otra cara del fútbol femenino vallecaucano la protagoniza Orsomarso, que volvió a meterse en la discusión por la clasificación tras golear 5-1 a Junior en el estadio Raúl Miranda de Yumbo.

El equipo dirigido en Yumbo mostró una de sus mejores presentaciones de la temporada y construyó la goleada con anotaciones de Maileth Vergara, Fiorela Asprilla, Paula Macías de penal, Norma Mendivelso y Valeria Goyes.

Con ese resultado, Orsomarso llegó a 15 puntos y quedó a pocas unidades de la zona de clasificación, ubicándose en la novena posición del campeonato.

A falta de tres jornadas para finalizar la fase regular, el Valle del Cauca mantiene cuatro equipos con posibilidades de protagonismo en la Liga Femenina, consolidándose nuevamente como una de las regiones más fuertes del fútbol femenino colombiano.