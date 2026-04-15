ArteAparte mantiene abiertas sus puertas en Cali con más de 130 obras en exhibición

Abril sigue moviéndose con planes culturales en Cali. Hasta el 30 de este mes continúa abierta al público la III Feria ArteAparte 2026 en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, una exposición gratuita que reúne pintura, grabado, dibujo, cerámica y escultura de artistas del Valle del Cauca y de distintas regiones del país.

La muestra tiene 134 obras de decenas de creadores, con el propósito de visibilizar las artes plásticas, una de las expresiones culturales que históricamente ha tenido menos espacios de exhibición en la ciudad.

Un proyecto que viene creciendo

ArteAparte no nació este año. La feria ha venido construyéndose como un proyecto para abrir espacios al arte regional y nacional. Desde sus primeras versiones, la iniciativa ha buscado acercar al público a los procesos creativos y dar oportunidades a artistas emergentes y de trayectoria.

La gestora cultural Patricia Alaeddine, directora del proyecto, ha impulsado esta iniciativa con el objetivo de fortalecer la circulación de obras y generar encuentros entre artistas y ciudadanía.

El evento cuenta con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Departamental, como parte de las apuestas por dinamizar la agenda cultural del departamento.

Homenajes y artistas invitados

En su edición 2026, la feria rinde homenaje al maestro Mario Roldán Villa por su trayectoria artística.

También participan artistas invitados como Katty Cucalón y se exhiben esculturas de Olga Lucía Duque, junto a decenas de creadores del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano.

Un espacio que busca quedarse

Más allá de la exposición actual, ArteAparte se consolida como una feria permanente que cada año se realiza en abril y sigue ampliando los espacios para el arte en la ciudad.

Por ahora, la invitación sigue abierta: la feria tiene entrada libre y continuará recibiendo visitantes hasta el 30 de abril. Es una oportunidad para recorrer el Domo Museo y conocer de cerca el trabajo de artistas locales y nacionales sin salir de la ciudad.