Empresas del Valle vuelven a mirar a Venezuela como destino exportador estratégico

Venezuela vuelve a posicionarse como un mercado estratégico para las empresas del Valle del Cauca. Tras varios años de dificultades derivadas de factores políticos, económicos y fronterizos, los gremios económicos coinciden en que la reapertura de las relaciones comerciales ha permitido una recuperación gradual del intercambio binacional y ha despertado nuevamente el interés de empresarios que buscan ampliar su presencia en el país vecino.

De acuerdo con representantes del sector productivo, el crecimiento de las exportaciones y la reactivación económica venezolana han generado nuevas oportunidades para compañías vallecaucanas de diversos tamaños, especialmente en sectores como alimentos, bebidas, cosméticos, productos de aseo, plásticos, farmacéuticos y manufactura liviana.

Para Rafael Antonio Muñoz Aguilar, director ejecutivo de ACOPI Valle del Cauca, la relación comercial entre ambos países atraviesa un momento favorable.

“La relación comercial entre el Valle del Cauca y Venezuela continúa mostrando señales de recuperación y estamos viendo que es una oportunidad estratégica para las empresas exportadoras del Valle del Cauca.

Todos sabemos que estos últimos años por factores políticos, económicos, fronterizos, el comercio binacional ha retomado una senda positiva desde la reapertura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela”, resaltó el director ejecutivo de ACOPI

Según explicó Muñoz Aguilar, el comercio bilateral alcanzó los 1.100 millones de dólares FOB durante 2025, con un crecimiento cercano al 4,1%, cifras que reflejan una recuperación sostenida desde la reapertura de las relaciones comerciales.

Sectores que lideran las exportaciones

Los gremios coinciden en que el Valle del Cauca cuenta con una oferta exportadora altamente diversificada, una ventaja competitiva frente a otras regiones del país.

Entre los sectores con mayor presencia en Venezuela se encuentran alimentos y bebidas, confitería, azúcares y derivados, productos de acero, cuidado personal, cosméticos, farmacéuticos, plásticos, empaques, acumuladores eléctricos, papel y cartón.

Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, destacó que el crecimiento no solo se refleja en el valor exportado, sino también en el número de empresas que participan en este mercado.

“Venezuela vuelve a estar en el radar empresarial del Valle del Cauca. Las exportaciones de nuestro departamento a este territorio alcanzaron 139 millones de dólares en 2025, representando un crecimiento de más de 500 % con respecto al 2019”.

Agregó que actualmente más de 170 empresas del departamento exportan a Venezuela y que la oferta supera los 500 productos.

“Las empresas que están llegando son empresas de todos los tamaños. Tenemos empresas con capital internacional, multinacionales, grandes del Valle del Cauca como Colombina, Colgate Palmolive, Johnson & Johnson, Aldor, Clarios Andina, pero también tenemos empresas un poco más pequeñas, oriundas de nuestro territorio”.

Empresas buscan ampliar su proyección

Más que un regreso al mercado venezolano, los gremios hablan de una expansión gradual de la presencia empresarial vallecaucana.

Gustavo Muñoz, presidente del Grupo Multisectorial del Valle, aseguró que las exportaciones vienen creciendo de manera sostenida desde la reapertura de la frontera.

“Desde que se abrió la frontera comenzaron a incrementarse. Habíamos perdido mucho terreno, pero por lo menos en el 2025 se superó casi en un 50 % lo que se vendió en el 2024”.

Según explicó Muñoz, algunas compañías incluso están participando en proyectos logísticos cercanos a la frontera para facilitar el comercio terrestre con Venezuela.

“Unos empresarios del grupo nos han dicho que están invirtiendo en una zona franca cercana a la frontera de Venezuela, la están construyendo. Entonces, digamos que el optimismo se ve ahí reflejado.

La ventaja es que tenemos carreteras hasta Venezuela. Nosotros podríamos traer y despachar mercancías desde Buenaventura hasta Venezuela por carretera y se está construyendo una zona franca, con régimen franco, donde las empresas tienen beneficios de impuestos y pueden procesar parte del producto dentro de la zona franca y sacarla como producto terminado, materia prima y transportarla por tierra hasta Venezuela”, puntualizó Gustavo Muñoz

Muñoz agregó que la ventaja logística de Colombia, sumada a la capacidad industrial instalada en el Valle del Cauca, podría favorecer el crecimiento de las exportaciones en los próximos años.

La importancia de construir alianzas

Los empresarios coinciden en que el éxito en el mercado venezolano depende de establecer relaciones estratégicas con actores locales y desarrollar proyectos de largo plazo.

“La clave ahí es aquellas que logran hacer alianzas estratégicas con actores que están en Venezuela. Definitivamente los sectores más importantes, lo relacionado con agro y alimentos, tecnología, belleza, maquinaria y cableado, por ejemplo, que es la manufactura liviana.

Para nosotros Venezuela es un mercado que está claramente en crecimiento, que está en un proceso de reactivación muy importante. Nuestra recomendación es llegar con aliados conociendo actores que son relevantes en el territorio porque hay que saber llegar a Venezuela”, afirmó Ana María Castillo.

La directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali señaló que las empresas deben entender las particularidades del mercado venezolano y construir relaciones sólidas.

“No es ir a vender a Venezuela, es cómo construyo y soy parte de esta reactivación económica dentro de Venezuela”, insistió Castillo.

Actualmente, muchas compañías del Valle operan mediante distribuidores, operadores logísticos y alianzas con empresas venezolanas, una estrategia que les permite mantener presencia comercial sin establecer infraestructura propia en el país vecino, también señaló Gustavo Muñoz, presidente del Grupo Multisectorial del Valle.

Persisten retos en pagos y seguridad jurídica

Aunque las perspectivas son positivas, los gremios advierten que aún existen desafíos que limitan una mayor expansión empresarial.

Para ACOPI, una de las principales preocupaciones sigue siendo la incertidumbre sobre los mecanismos de pago internacional.

“El riesgo y el reto más asociado con Venezuela es el pago que se le deben de hacer a los exportadores y fortalecer a Venezuela porque estamos en un punto medio en cuanto a la estabilidad jurídica y restableciendo también esa confianza empresarial”.

Muñoz explicó que los plazos de pago pueden extenderse entre 90 y 150 días, situación que representa una dificultad especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Desde el Grupo Multisectorial del Valle también consideran que una mayor seguridad jurídica será determinante para que las compañías decidan establecer operaciones directas en territorio venezolano.

“Hasta que no haya una transición estable y haya una seguridad jurídica y seguridad física, por ahora funciona mucho comercializadores y redes de distribución”, señaló Gustavo Muñoz.

Pese a esos desafíos, los gremios empresariales coinciden en que Venezuela vuelve a consolidarse como uno de los mercados con mayor potencial para las exportaciones del Valle del Cauca, impulsado por la recuperación de la demanda y la capacidad productiva del departamento.