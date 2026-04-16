Cali abre convocatoria para que artistas aseguren ingresos para su vejez

Los artistas y gestores culturales de Cali ya pueden postularse a una nueva convocatoria que busca ayudarles a asegurar ingresos para su vejez. La jornada inicia el 16 de abril en el Centro Cultural de Cali y hace parte del programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) Cultura.

La iniciativa está dirigida a creadores que aún no cumplen la edad de pensión —mujeres menores de 57 años y hombres menores de 62— y que deseen comenzar un ahorro voluntario que será complementado por el Estado.

Cali se ha convertido en la ciudad con mayor cobertura del programa en el país. Actualmente cuenta con 1.383 beneficiarios y solo en 2025 se registró una inversión superior a los 3.477 millones de pesos.

La secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio, destacó que este programa busca reconocer la trayectoria de quienes han dedicado su vida al arte y la cultura, brindándoles herramientas para contar con seguridad económica en el futuro.

Para este año, la meta es vincular a 152 nuevos participantes en las diferentes modalidades del programa, de los cuales 72 harán parte de la modalidad de Motivación al Ahorro, que es la que se abre en esta convocatoria.

Las personas interesadas deben asistir con documentos que acrediten su trayectoria artística o cultural, como fotografías de su trabajo, certificaciones y copia de la cédula. Una vez vinculados, los participantes podrán abrir una cuenta de ahorro individual en Colpensiones y acceder a beneficios como seguro de vida y auxilio funerario.

La jornada se realizará de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el salón Madera del Centro Cultural de Cali. Con esta convocatoria, la ciudad busca seguir fortaleciendo la protección económica de quienes han aportado a la vida cultural del territorio.