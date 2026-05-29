“Fue un asesinato brutal”: padre de Marcela Gómez pide justicia tras hallazgo en Cali

Como Marcela Gómez Sepúlveda fue identificada la mujer hallada sin vida dentro de un costal en el separador de la calle 70, a la altura del barrio La Rivera, en el nororiente de Cali.

La joven había sido vista por última vez el pasado 21 de mayo. Su cuerpo fue encontrado el lunes 25 y reconocido posteriormente por sus familiares en Medicina Legal.

En medio del dolor, Giovanni Gómez Abadía, padre de la víctima, entregó detalles de las últimas conversaciones que sostuvo con su hija antes de su desaparición.

Según relató, la noche del 21 de mayo, hacia las 10:50 p.m., Marcela le escribió para avisarle que llegaría a dormir a la casa y le pidió que no asegurara la puerta. Sin embargo, al día siguiente no la vio y pensó que podía haberse quedado donde algún amigo.

“Ya transcurrió el sábado, al domingo nos dimos cuenta que no estaba en el sitio que pensábamos y ya comenzó la parte de averiguación”, expresó.

El padre aseguró que durante ocho días recorrieron distintos lugares y acudieron a las autoridades para reportar la desaparición. Indicó además que nunca recibieron información sobre amenazas contra su hija ni señales de que estuviera en riesgo.

“No sabemos qué pasó, es algo muy extraño. Ella nunca desaparecía o se ausentaba tantos días de la casa”, afirmó.

Giovanni Gómez también hizo un llamado a las autoridades para acelerar las investigaciones y esclarecer las circunstancias del crimen.

“En el estado en que se encontró mi hija, claro, fue un crimen. Fue un asesinato brutal”, dijo.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de prevención a los jóvenes sobre el consumo de drogas, los entornos que frecuentan y las amistades con las que se relacionan.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables del homicidio y cómo ocurrió el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda.