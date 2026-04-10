¿Cuánto puede subir el predial en zonas rurales? el Valle abre canal para atender inquietudes

Con la preocupación que tienen algunos propietarios en la zona rural por el avalúo catastral, la gobernación ha anunciado un canal de atención frente a inquietudes que se puedan presentar al conocer lo que se debe pagar.

Lo primero que aclaran a los propietarios, especialmente, de zonas rurales es que los ajustes al predial son una decisión de orden nacional. Así lo confirma Lia Patricia Pérez gerente de la Unidad Especial Catastro al explicar que obedece al cumplimiento del artículo 49 de la ley 2294 de 2023. “También es importante aclarar que aunque se realizó este ajuste a los avalúos no significa que el impuesto predial aumente en la misma proporción o de la misma manera”.

Esto quiere decir que el incremento del impuesto predial no puede superar el 50% del valor pagado el año inmediatamente anterior para predios menores de 100 hectáreas y del 100% para mayores de 100 hectáreas.

“Por ejemplo, si su predio es menor a 100 hectáreas y en 2025 pagó $50 mil pesos, en 2026 no puede pagar más de $75 mil pesos, incluso si el avalúo aumentó en mayor proporción. En los predios rurales iguales o mayores a 100 hectáreas, el incremento puede llegar hasta el doble del año inmediatamente anterior. Es decir, si en 2025 usted pagó $200 mil pesos en 2026 no pueden superar los $400 mil pesos conforme a lo establecido en la ley 44 de 1990” dijo la gerente de la Unidad.

Ante esta situación la Gobernación del Valle realizó cuatro capacitaciones con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para informar a los municipios como realizar correctamente el proceso.

También ha dispuesto de un canal en la página web de la Gobernación para que las personas que tengan inquietudes relacionadas con el avalúo en la zona rural puedan presentar sus solicitudes.