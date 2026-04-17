Algunas alcaldías no aplican la Ley real de impuesto predial, ya que recaudan menos: Óscar Pérez
En 6AM W estuvo el miembro de la Cámara de Representantes Óscar Darío Pérez, quien se refirió al incremento de los impuestos prediales en el país
Algunas alcaldías no aplican la Ley real de impuesto predial, ya que recaudan menos: Óscar Pérez
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Escuche la entrevista completa AQUÍ:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...