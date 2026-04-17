Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 abr 2026 Actualizado 17:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Algunas alcaldías no aplican la Ley real de impuesto predial, ya que recaudan menos: Óscar Pérez

En 6AM W estuvo el miembro de la Cámara de Representantes Óscar Darío Pérez, quien se refirió al incremento de los impuestos prediales en el país

Algunas alcaldías no aplican la Ley real de impuesto predial, ya que recaudan menos: Óscar Pérez

Algunas alcaldías no aplican la Ley real de impuesto predial, ya que recaudan menos: Óscar Pérez

00:00:0008:16
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniela Puerto

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:16
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir