Hospital de Roldanillo suspende servicios a maestros por falta de pagos del Fomag

A la lista de afectados por la crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria del Valle del Cauca ahora se suman los docentes. La falta de pagos por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) llevó al Hospital San Antonio de Roldanillo a suspender parte de la atención para esta población.

La medida convierte a esta institución en el segundo hospital del departamento que en las últimas horas restringe algunos servicios a los afiliados del magisterio.

A partir de ahora, los maestros del norte del Valle únicamente serán atendidos en casos de urgencia, mientras permanecen suspendidos otros procedimientos y consultas.

“este momento estamos en trámites de la documentación para contratar, pero ha sido imposible tener unos lineamientos de comunicación con con FOMAG para acercamientos a través de los cuales podemos solucionar el problema de la cartera. Entonces, la decisión del hospital es primero suspender los servicios de que no afecten el servicio de urgencias”, indicó Mauricio Saldarriaga, gerente del Hospital San Antonio.

La situación mantiene en alerta a las autoridades departamentales, que advierten que el incremento de la cartera continúa debilitando la capacidad financiera de la red pública de salud. Entre tanto, los gerentes de los hospitales insisten en que, mientras no se normalicen los pagos, persiste el riesgo de nuevas restricciones en la prestación de servicios para distintos grupos de usuarios en el Valle del Cauca.