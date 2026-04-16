¿Cómo le devolverán los impuestos que pagó por licor y apuestas que la Corte tumbó?

Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, explicó en 6 AMW si es viable y cómo se hará la devolución de impuestos que pagaron los colombianos a raíz de la emergencia económica de diciembre de 2025 y que ahora les deben devolver por una orden de la Corte Constitucional.

El abogado afirmó que hay un 50 % de probabilidad de que eso se logre pero “todo depende de si quienes compraron e hicieron transacciones económicas en virtud de esta emergencia económica solicitaron facturación electrónica”.

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¿Cuáles impuestos se cobraron?

Según el Ministerio de Hacienda, del total recaudado, $1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos.

También en la emergencia económica estaba incluido un IVA del 19 % en la venta de licores nacionales, el Impuesto Nacional al Consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1 % sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

También cobraron el Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, que representó $23.800 millones. Asimismo, el IVA del 19 % aplicado a las importaciones de licores generó un recaudo de $1.200 millones

¿Cómo se devolverán?

Junco afirmó que el IVA es un impuesto indirecto igual que el impuesto al consumo, entonces “la única manera para poder detectar quién compró fue a través de la facturación electrónica. Si no hay factura, pues muy complicado lo tiene la Dian para devolver este estos impuestos indirectos”.

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El experto afirmó que “esos IVA estaban en mano de estos intermediarios de la cadena productiva. En ese orden de ideas tienen que pagar, y muchos de ellos lo pagaron porque son contribuyentes del IVA, del impuesto bimestral, el cuatrimestral se han salvado, pero no se pueden quedar con ese dinero, porque ese dinero es de los ciudadanos que terminaron pagando como clientes finales esos productos”, afirmó.

Por tanto, señaló que la Dian tiene una situación muy compleja, porque devolver tantas transacciones del licor que se compró; de los envíos que se enviaron desde tráfico postal desde el exterior hacia Colombia; del impuesto al consumo de ciertos bienes, e identificar esa cadena estructural económica no es nada fácil. Y en 30 días casi que ponen a la DIAN en una misión imposible”, remató.

En cuanto a la reducción de sanciones, intereses, mal llamadas, amnistías o alivios tributarios, aseveró que la Corte Constitucional señaló que “para este caso se les protegía a los ciudadanos que pagaron con reducción de sanciones y de intereses, es decir, crea una situación jurídica consolidada. Dicho de otra manera, se salvaron. No tienen que pagar de más, aun así la corte constitucional haya tumbado esta emergencia”.