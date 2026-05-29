Jamundí tendrá ley seca y restricciones por elecciones del 31 de mayo
Las medidas comenzarán desde el sábado 30 de mayo y buscan garantizar el orden público durante la jornada electoral.
La Alcaldía de Jamundí dio a conocer el Decreto 101 de 2026, con el que se establecen medidas temporales de seguridad y orden público de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
Entre las principales restricciones está la ley seca, que irá desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio. Durante ese tiempo estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio.
Además, desde las 6:00 a.m. del 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio, también quedará restringido:
- el transporte de residuos peligrosos,
- escombros,
- cilindros de gas,
- mudanzas,
- uso de drones,
- tránsito de volquetas,
- y el parqueo de vehículos de carga cerca de puestos de votación y entidades públicas.
La administración municipal explicó que estas medidas buscan garantizar unas elecciones tranquilas y seguras para toda la comunidad.
En el caso de los drones, la restricción no aplicará para organismos de socorro y autoridades como Fuerzas Militares, Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Gestión del Riesgo, siempre que estén debidamente autorizados.
No habrá traslado de mesas de votación
La alcaldesa Paola Castillo Gutiérrez confirmó que ninguna mesa ni puesto de votación será trasladado o cerrado por temas de seguridad.
“En Jamundí ninguna mesa de votación o puesto será trasladado o cerrado por temas de seguridad u otro factor”, señaló la mandataria.
De acuerdo con la Registraduría, actualmente más de 128 mil ciudadanos están habilitados para votar en 38 puestos ubicados en zonas urbanas y rurales del municipio.
Para la jornada electoral también se instalará un Puesto de Mando Unificado, con acompañamiento de Policía, Ejército, Fiscalía y demás autoridades encargadas de garantizar el normal desarrollo de las elecciones.