Más de 17 mil integrantes de la Fuerza Pública estarán vigilando 1.152 puestos de votación en Valle

Mindefensa confirmó el ofrecimiento de hasta $200 millones de recompensa para quien brinde información que permita anticiparse a la realización de actos terroristas en contra de la Fuerza Pública.

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez, se reunió en la Base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, con los mandos de la Fuerza Pública y con las autoridades civiles regionales del Valle del Cauca, en donde confirmó el despliegue de más de 17.600 uniformados quienes estarán custodiando los 1.152 puestos de votación previstos para que más de tres millones 790 mil personas ejerzan su derecho al voto.

El ministro confirmó el ofrecimiento de hasta 200 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita anticiparse a la realización de actos terroristas en contra de la Fuerza Pública y hasta 50 millones de pesos para quien suministre datos que ayuden a prevenir o detectar delitos electorales.

El MinDefensa Pedro Sánchez Suárez dispuso de la línea gratuita 157 para que la ciudadanía denuncie, con absoluta reserva, cualquier hecho que pueda afectar o pon en riesgo los comicios y la seguridad de los territorios.