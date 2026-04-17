Presidente Petro confirmó que la CIA tiene información sobre posible atentado contra Iván Cepeda

Ante las recientes amenazas contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que se presentaron durante el fin de semana y que ya fueron puestas bajo el conocimiento de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro alertó por un plan contra otro aspirante presidencial.

El presidente confirmó que la CIA tiene datos reales y concretos de un posible atentado que estarían fraguando en contra del candidato Iván Cepeda, y señaló que todas las amenazas deben ser frenadas de inmediato.

“En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, señaló.

La noticia la confirmó tras la amenaza de Estados Unidos de responder con “terribles consecuencias” para quienes intenten atentar contra candidatos presidenciales en el país.

Llamado a Donald Trump

El presidente colombiano recordó el asesinato de Charlie Kirk y el que recibió Donald Trump cuando le dispararon en medio de un evento en su entonces campaña presidencial, y aseguró que vienen de la extrema derecha que usa el Estado para matar y para buscar votos

Frente a esto, el presidente Petro le pidió al mandatario estadounidense, Donald Trump su apoyo para garantizar unas elecciones libres en Colombia.