“No podemos dejar que los violentos decidan quién puede ser presidente de Colombia”: Paloma Valencia

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia estuvo este 17 de abril en Cartagena, donde encabezó la apertura de su sede política en la ciudad. Desde allí, lanzó fuertes críticas contra la política de “Paz Total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que, de llegar al poder, pondrá fin a esa estrategia.

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Durante su intervención, la congresista también se refirió a los riesgos que enfrentan los aspirantes a la Presidencia, denunciando presuntas amenazas en su contra. En medio de su discurso, pidió protección tanto a las autoridades como a sus creencias religiosas, al manifestar su preocupación por la seguridad en el actual contexto político.

Valencia insistió en que no se puede permitir que actores violentos incidan en el futuro del país, señalando que quienes han causado daño a la población no deben tener injerencia en decisiones democráticas. En esa línea, expresó su rechazo a cualquier forma de intimidación contra candidatos.

La precandidata también cuestionó recientes declaraciones del jefe de Estado durante un viaje a Europa, en las que hizo referencia a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Según Valencia, ese tipo de posturas reflejarían una actitud preocupante frente al tratamiento de la oposición política.

En cuanto a su propuesta de seguridad, reiteró su desacuerdo con la actual política gubernamental, afirmando que ha favorecido a grupos armados ilegales. Como alternativa, planteó reactivar órdenes de captura contra organizaciones criminales, fortalecer la presencia de la fuerza pública en corredores estratégicos y endurecer la lucha contra delitos como la extorsión y el secuestro.

Las declaraciones se dieron en medio de un ambiente político marcado por la acogida de sus seguidores.