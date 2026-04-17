Abelardo responde a Uribe por decir que maltrata a Paloma Valencia: los padres también se equivocan

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Fotos: (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que asegurara que maltrata a la también candidata Paloma Valencia.

“Nuestra candidata, Paloma Valencia, quien tiene todos los merecimientos, toda la firmeza, toda la transparencia probada, está haciendo un gran esfuerzo. De otro lado, el doctor Abelardo se refiere bien a mí, y en seguida su campaña o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan”, manifestó Uribe.

“Lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”, agregó el exmandatario.

Tras esto, De la Espriella escribió en su cuenta de X que “los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones. El deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias”.

Asimismo, aprovechó para recordar que “el único enemigo es Cepeda (candidato por el Pacto Histórico). Lo vamos a derrotar con ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano”.

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