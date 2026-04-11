¿Lloverá este fin de semana? Pronóstico IDEAM del 11 y 12 de abril: clima en Bogotá y más ciudades

Pronostico del clima del 16 al 20 de junio: días que lloverá más duro y en qué regiones, según IDEAM. Imagen de fondo de Canva

El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para este fin de semana en Colombia anticipa un panorama marcado por lluvias en varias regiones del país, con algunas variaciones entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril.

De acuerdo con el más reciente informe , las precipitaciones seguirán siendo protagonistas, especialmente en zonas del centro, sur y occidente del territorio nacional.

Le contamos aquí cómo estará el clima en Bogotá y las principales ciudades del país.

Lea también: Ideam confirma la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza en la Sierra Nevada de El Cocuy

Pronóstico del clima, sábado 11 de abril

Para el sábado se espera una leve disminución en la intensidad de las lluvias en comparación con el día anterior. Sin embargo, esto no significa que desaparezcan, ya que continuarán presentándose en buena parte del país.

En la región Andina, las precipitaciones se mantendrán entre ligeras y moderadas. Departamentos como Antioquia, Cundinamarca y los del Eje Cafetero seguirán registrando lluvias intermitentes a lo largo del día.

Por su parte, la Orinoquía podría presentar un aumento en las precipitaciones, con acumulados moderados en departamentos como Meta y Casanare. Este comportamiento contrasta con otras zonas donde se espera una leve tregua climática.

Le recomendamos: ¿Por qué el fenómeno de El Niño 2026 sería el más fuerte? Fecha de inicio y predicción IDEAM

Pronóstico del clima para el domingo 12 de abril:

El Ideam advierte que para el domingo 12 de abril se presentará un incremento en las lluvias en varias regiones del país, especialmente en el centro, occidente y sur.

En la región Pacífica se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, con mayor intensidad en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Esta zona continuará siendo una de las más lluviosas del país.

Otras noticias: El Ritacua Blanco podría correr con la misma suerte del glaciar de los Cerros de la Plaza

Lluvias en Caribe y Andina

En la región Caribe, se prevén lluvias en departamentos como Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar, especialmente en sectores del sur y oriente.

Por su parte, la región Andina mantendrá precipitaciones entre ligeras y moderadas, sin descartar episodios más intensos en algunas zonas montañosas.

Orinoquía y Amazonía con altos acumulados

La Orinoquía también registrará lluvias importantes, especialmente en Meta, Casanare, Vichada y el occidente de Arauca. En estas zonas se podrían presentar acumulados significativos.

En la Amazonía, el panorama será similar al del sábado, con lluvias fuertes en Amazonas, Caquetá, Guaviare y el sur de Vaupés, consolidándose como una de las regiones con mayor actividad lluviosa.