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18 abr 2026 Actualizado 02:15

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Medellín

160 familias afectadas por la vandalización del acueducto de una vereda en Itagüí

Mientras la alcaldía avanza en la reparación de los daños ocasionados, está suministrando agua a las personas con carro tanque y garrafones.

Acueducto vandalizado en Itagüí - foto cortesía

Acueducto vandalizado en Itagüí - foto cortesía

Acueducto vandalizado en Itagüí - foto cortesía

Itagüí- Antioquia

La comunidad del corregimiento El Porvenir del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, denunció que el acueducto de planta de tratamiento vereda fue destruido por desconocidos que dejaron afectadas a 160 familias que tienen sus casas sin el suministro del líquido vital.

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Ante esta situación, la alcaldía del municipio de Itagüí comenzó la investigación de la mano de las autoridades para identificar a los responsables de esta vandalización.

“Lamentamos y repudiamos el hecho de vandalismo que deja esta comunidad con afectaciones debido al daño de más de cincuenta válvulas de diferentes diámetros, equipos de dosificación, de clarificación. La alcaldía de Itagüí, nuestro alcalde Diego Torres, a través de la empresa Servicios Públicos, está presente, dándole la solución a este difícil momento”, manifestó Hernán Sánchez, gerente de la Empresa de Servicios Públicos.

Agrega el funcionario que los daños están cuantificados en unos 70 millones de pesos y que el arreglo definitivo podría tardar unos cinco días más.

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La alcaldía también está enviando garrafones con agua para reforzar la labor que están haciendo con el carro tanque.

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Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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