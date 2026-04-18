160 familias afectadas por la vandalización del acueducto de una vereda en Itagüí

Itagüí- Antioquia

La comunidad del corregimiento El Porvenir del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, denunció que el acueducto de planta de tratamiento vereda fue destruido por desconocidos que dejaron afectadas a 160 familias que tienen sus casas sin el suministro del líquido vital.

Lea también: Capturaron a un urólogo que habría abusado sexualmente de más de 50 pacientes en Medellín

Ante esta situación, la alcaldía del municipio de Itagüí comenzó la investigación de la mano de las autoridades para identificar a los responsables de esta vandalización.

“Lamentamos y repudiamos el hecho de vandalismo que deja esta comunidad con afectaciones debido al daño de más de cincuenta válvulas de diferentes diámetros, equipos de dosificación, de clarificación. La alcaldía de Itagüí, nuestro alcalde Diego Torres, a través de la empresa Servicios Públicos, está presente, dándole la solución a este difícil momento”, manifestó Hernán Sánchez, gerente de la Empresa de Servicios Públicos.

Agrega el funcionario que los daños están cuantificados en unos 70 millones de pesos y que el arreglo definitivo podría tardar unos cinco días más.

Lea también: Capturado un hombre que transportaba armas y estupefacientes a las disidencias del frente 18

La alcaldía también está enviando garrafones con agua para reforzar la labor que están haciendo con el carro tanque.

Escuche Caracol Radio en vivo: