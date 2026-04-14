Luego de escándalo de fiesta en cárcel de Itagüí Presidente Petro anuncio medidas con implicados

Durante el consejo de ministros que se adelantó en el departamento de Nariño, El presidente, Gustavo Petro, anunció el traslado de los voceros de las bandas criminales presos en la cárcel de Itagüí tras el escándalo de la parranda vallenata.

“Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, dijo Petro

La orden de sacar de la cárcel La Paz, de Itagüí, a los cabecillas implicados en la fiesta en ese penal, significó la salida del cargo de algunos directivos regionales del Inpec, la cual fue dada por Petro en el consejo de ministros que presidió desde Nariño.

Actualmente, la mesa de paz está suspendida por decisión del Gobierno tras el escándalo, por el que también se ordenó la suspensión de siete funcionarios del Inpec.

La celebración se organizó, según los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla, para festejar la salida de la cárcel de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo.

El condenado a 18 años por homicidio busca que le avalen su presencia en la mesa de diálogos como trabajo, con lo cual conseguiría redimir parte de su pena.

Además, se reportó el ingreso de al menos 16 vehículos de alta gama cuyos ocupantes no habrían sido sometidos a las requisas obligatorias.