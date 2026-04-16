Capturado un hombre que transportaba armas y estupefacientes a las disidencias del frente 18

Amagá, Antioquia

En el municipio de Amagá, ubicado en el suroeste antioqueño, se dio la captura de un sujeto que transportaba por las vías del municipio 70 paquetes de pasta base de coca, de más o menos 55 kilogramos y 25 proveedores de fusil.

Los instrumentos ilegales estaban ocultos dentro del medio de transporte.

Frente a la acción militar de soldados del Gaula Militar del Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada y la participación del CTI de la Fiscalía General de la Nación se dio la captura en flagrancia y se logró identificar por parte de las autoridades que había una conexión con grupos armados ilegales disidentes.

El material de guerra y el estupefaciente fueron ubicados como provenientes del departamento del Cauca y viajaban en el vehículo rumbo a la ciudad de Medellín.

Se esclareció además que estos elementos serían posteriormente entregados a disidencias del frente 18, grupo armado organizado con injerencia delictiva en el norte de Antioquia.

La captura se realizó en el marco del compromiso del Ejército Nacional para continuar desarrollando operaciones militares coordinadas para neutralizar amenazas que podrían pasar desapercibidas contra la seguridad de la población civil.