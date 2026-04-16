Capturaron a un urólogo que habría abusado sexualmente de más de 50 pacientes en Medellín

Medellín

Tras casi un año de investigación, las autoridades capturaron en el barrio de El Poblado, en Medellín, a un médico cirujano especialista en urología, señalado de haber abusado sexualmente de al menos 56 pacientes durante consultas médicas.

El proceso fue liderado por la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y permitió recolectar sólidos elementos materiales probatorios. Entre ellos se destacan 23 testimonios de víctimas que denunciaron hechos ocurridos desde 2018 en el consultorio del profesional.

De acuerdo con la investigación, el hombre, de 61 años, habría aprovechado desde hace 20 años, su condición de médico para manipular historias clínicas y justificar procedimientos relacionados con patologías íntimas para abusar sexualmente de las mujeres.

“Básicamente, lo que hacía era, en su consultorio, abusar de nuestras mujeres. Realizaba tocamientos en partes donde no tenía por qué hacer un examen determinado frente a alguna consulta”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Detalles de la captura

Con base en las múltiples denuncias en redes sociales, la Fiscalía obtuvo una orden de captura por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado.

Según el expediente, el capturado registra antecedentes y anotaciones por delitos sexuales, entre ellos acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Además, se estableció que desde el año 2000 habría presentado comportamientos reiterados asociados a este tipo de conductas, incluso con sanciones disciplinarias temporales en el ejercicio de su profesión.

En paralelo, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, activó la ruta integral de atención para las víctimas. Esta dependencia ha recibido cerca de 50 reportes de presunta violencia sexual en contextos de atención médica relacionados con el caso.

A la fecha, 32 víctimas han recibido acompañamiento integral, que incluye orientación psicojurídica y acceso a la oferta institucional. De ellas, 20 cuentan con representación jurídica y ya acudieron a citaciones ante la Fiscalía, mientras que otras 12 continúan en proceso de ampliación de denuncia.

Las autoridades habilitaron un canal seguro de atención en la línea 321 467 7071, así como la articulación con la Línea 123 Mujer de Medellín y Antioquia, para recibir nuevos reportes, incluso de otros municipios o casos internacionales.