Detectan válvula ilegal que extraía combustible en el Tolima

La válvula fue detectada en zona rural del municipio de Coyaima, Tolima

Tolima

Integrantes del grupo Gaula Militar Tolima adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, en articulación con el CTI de la Fiscalía, lograron ubicar un campamento estilo ‘falso galpón’ en la vereda Chili, municipio de Coyaima, en el cual almacenaban gran cantidad de combustible.

Allí se logró detectar una válvula ilícita instalada en el poliducto que lleva el hidrocarburo desde el corregimiento de Gualanday en el Tolima hasta la ciudad de Neiva.

En este lugar eran almacenados los hidrocarburos que eran extraídos irregularmente generando un alto impacto económico en las finanzas de los propietarios de la red.

La válvula ilícita fue ubicada en zona rural del municipio de Coyaima, Tolima Ampliar

El combustible permanecía almacenado en seis contenedores plásticos con soporte metálico, con la capacidad de 250 galones cada uno; además, se encontró motobomba, mangueras con diferentes acoples, abrazaderas y válvula de alta presión.

Según la investigación, los integrantes de la estructura ilegal del cual no se conocieron mayores detalles estarían desde hace ocho meses afectando el flujo normal del combustible, con un promedio de 6000 galones mensuales, lo que representa en el mercado negro un valor por galón de 12.000 pesos, para un total de 72 millones de pesos mensuales.

Esta estructura se somete a cadena de custodia por parte de la Fiscalía 91, y posteriormente se entrega al personal técnico de la empresa Cenit - Ecopetrol, quienes desinstalan el sistema y realizan la reparación del poliducto.