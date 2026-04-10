Alcalde de Pereira anuncia acciones legales contra Atesa por fallas en recolección de basuras

Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, se pronunció frente a la creciente problemática en la recolección de residuos en la ciudad, señalando directamente a la empresa Atesa de Occidente como responsable de las fallas en la prestación del servicio.

El mandatario indicó que, ante el incumplimiento y la deficiente operación evidenciada en los últimos meses, se adelantará la contratación de un equipo de abogados con el objetivo de iniciar el proceso de liquidación del contrato con la empresa.

La decisión se da en medio de múltiples quejas ciudadanas registradas durante este 2026, en las que habitantes de diferentes sectores denuncian la falta de recolección o el incumplimiento en los horarios establecidos por el servicio. Entre las zonas afectadas se encuentran, Villasantana, la Comuna del Café, la comuna El Poblado y sectores del centro de la ciudad, como la carrera novena.

“Yo como alcalde no puedo seguir haciéndome de la vista gorda, yo no puedo seguir con la metodología de mesas de trabajo con Atesa que no han logrado el propósito de que se preste un servicio de manera adecuada, entonces he tomado la decisión de contratar una firma de abogados para que empecemos a explorar la terminación del contrato con Atesa por incumplimiento”, afirmó el mandatario municipal.

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Adicionalmente, el alcalde en compañía de Gustavo Cardona, gerente de la Empresa de Aseo del municipio, denunció un hecho que agrava la situación: un vehículo de la empresa Atesa fue sorprendido arrojando residuos en una zona rural, lo que representa una afectación directa al medio ambiente.

Cardona explicó que impusieron una multa económica y que se esperan las acciones legales por parte de la Carder.

“Es la primera vez que detectamos este tipo de comportamiento a toda vista grave, que da vergüenza, nos da pena ajena lo que está pasando en la ciudad de Pereira. Se impuso un comparendo que alcanza los 900 mil pesos, pero también vienen otras sanciones, por ejemplo, desde el punto de vista de Carder. Pero son gravísimas las situaciones y no lo podemos permitir”, explicó el gerente de la empresa de Aseo.

Frente a este panorama, la administración municipal reiteró que buscará tomar medidas contundentes para garantizar un servicio eficiente y proteger la salud pública de los ciudadanos.

“Dos años como alcalde, tratando, intentando y no han podido, caros viejos, no los actualizan y esta es una operación que les genera a ellos aproximadamente 30 millones de dólares al año. Los pereiranos pagamos por ese servicio y es bueno que los ciudadanos sepan que Atesa no hace parte de la alcaldía”, argumentó Salazar.

Por ahora la empresa Atesa de Occidente no ha emitido ningún comunicado o pronunciamiento oficial sobre los señalamientos realizados por el alcalde de Pereira.

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