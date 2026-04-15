Indignación en Pereira por el hallazgo de dos perros muertos en bolsas plásticas

Pereira

El caso que ha generado rechazo y preocupación en la ciudad se registró en el parque Egoyá, cerca de la Plaza Cívica Ciudad Victoria en pleno centro de la capital de Risaralda, donde fueron encontrados los cuerpos de dos perros dentro de bolsas plásticas.

El hallazgo ocurrió luego de que transeúntes alertaran a las autoridades tras percibir un fuerte olor, al inspeccionar el lugar, se confirmó la presencia de los animales, lo que desató una ola de indignación entre la ciudadanía.

Testigos señalaron que, tras el descubrimiento, comenzaron a circular versiones sobre un posible caso de envenenamiento, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante estudios forenses que permitan establecer las causas exactas de la muerte de los caninos.

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El hecho motivó un pronunciamiento del personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, quien expresó su preocupación por lo ocurrido y lo calificó como una grave vulneración a los derechos de los animales.

“Estamos ante un hecho que no sólo genera dolor, sino que cuestiona profundamente nuestra cultura ciudadana. Los animales son seres sintientes y, como tal, deben ser protegidos. No podemos normalizar este tipo de situaciones. No basta con tener normas; se requiere voluntad institucional y social para hacerlas cumplir”, afirmó Reales Chacón.

El delegado del Ministerio Público recordó que en Colombia los animales son reconocidos como seres sintientes, por lo que este tipo de hechos no pueden ser normalizados y requieren una respuesta contundente tanto de las autoridades como de la sociedad.

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Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la articulación entre entidades con el fin de prevenir y sancionar este tipo de conductas que afectan el bienestar animal.