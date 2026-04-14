Paro nacional de maestros: así será la marcha en Barranquilla y municipios del Atlántico
El paro se llevará a cabo este miércoles, 15 de abril y más de 190.000 estudiantes no tendrán clases en colegios públicos de Barranquilla.
Serán varios maestros de Barranquilla y municipios del Atlántico que se darán cita frente a la Alcaldía de Soledad para un plantón en el marco del paro nacional de maestros que se llevará a cabo este miércoles, 15 de abril.
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José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, sostuvo que se evalúa si luego del plantón se llevará a cabo una marcha sobre la calle 30, entre Soledad y la capital del Atlántico.
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Así las cosas, serán más de 190.000 estudiantes en Barranquilla, y 107.000 en los diferentes municipios del departamento del Atlántico que no tendrán clases este miércoles
¿Por qué se suman en Barranquilla?
Manifestó que, entre varios temas, en Barranquilla y el Atlántico los docentes se suman al paro nacional para pedir por garantías de la seguridad en los entornos escolares.
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“En el caso del Atlántico y Barranquilla, es el problema de la inseguridad, que no solo es problema del Magisterio, sino que la delincuencia se apoderó del comercio, ahora viene por las escuelas”, dijo.
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