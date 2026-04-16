Publican listado de beneficiarios de subsidio de transporte para universitarios en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico dio a conocer el listado oficial de 1.543 estudiantes seleccionados como beneficiarios del Subsidio de Transporte Universitario para el primer semestre académico de 2026, en el marco de su estrategia ‘Jóvenes para el Mundo’.

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El proceso busca facilitar el acceso y la permanencia de jóvenes en la educación superior, especialmente de aquellos provenientes de los municipios del departamento que deben desplazarse diariamente hacia Barranquilla u otras sedes universitarias.

De acuerdo con la administración departamental, los estudiantes recibirán un apoyo económico equivalente hasta el 40 % del valor de sus gastos de transporte, el cual será entregado mediante dos giros directos. La inversión destinada para este programa en el primer semestre asciende a 750 millones de pesos, monto que será replicado para el segundo periodo académico del año.

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La gerente de Capital Social, Karina Llanos, explicó que los beneficiarios recibirán una notificación oficial a través del correo electrónico registrado durante el proceso de postulación, donde se detallará el monto asignado.

Asimismo, indicó que el primer giro del subsidio se realizará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación, conforme al cronograma establecido por la entidad.

La asignación de los cupos se realizó bajo criterios de equidad territorial definidos en el Manual Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento, garantizando la representación de estudiantes de todos los municipios del Atlántico.

Conozca el listado dando click aquí.