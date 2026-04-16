MinDefensa niega regreso a la Fuerza Aeroespacial y desmiente rumores de salida del cargo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, desmintió de manera categórica los rumores que han circulado en las últimas horas sobre una supuesta salida del cargo y un eventual regreso a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Frente a versiones difundidas en redes sociales y algunos medios, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en negar cualquier posibilidad de ese movimiento:

“Lo que ha circulado en algunas redes sociales de esa posibilidad es totalmente falso, no hemos hablado con el señor presidente de ese tema”, aseguró.

El ministro también dejó claro que no contempla un regreso a la vida militar activa, subrayando su condición actual:

“Sí quiero dejar claro que mi presente y mi futuro es como retirado. Durante treinta y cinco años tuve el inmenso honor de haber servido como militar activo a esta hermosa patria”.

En medio de la polémica, Sánchez Suárez reiteró que su enfoque está en cumplir con las funciones actuales al frente del Ministerio de Defensa:

“Mi tarea en este momento es cumplir la misión encomendada como ministro de Defensa”.

Incluso, al ser consultado sobre posibles cambios en la cúpula militar, evitó dar señales de modificaciones inmediatas y defendió la estabilidad del mando:

“En este momento le puedo decir que hay una cúpula que usted ya conoce muy bien y que hay un ministro de defensa que es el que le está hablando en este momento y que cumpliremos nuestra tarea hasta el último día como si fuera el primero”.