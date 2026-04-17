Presidente Petro confirma viaje a Venezuela: fecha y asuntos claves

“Creen que es un jueguito”: Petro advirtió que una intervención militar en Venezuela causaría una herida social. Foto: Colprensa.

Comienza la agenda del presidente Gustavo Petro en Barcelona, hoy con su participación en la Global Progressive Mobilisation, que reunirá a líderes mundiales del progresismo como Claudia Sheinmbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orzi, para impulsar una agenda conjunta en defensa de la democracia.

Esta cumbre se desarrollará hoy 17 de abril y mañana 18 de abril, donde Colombia propondrá que se afiance un nuevo orden global, que enfrente la desigualdad, los extremismos y la desinformación.

La agenda del presidente Petro comenzó en Barcelona con una entrevista con la Agencia EFE, en la que confirmó la fecha del próximo viaje a Venezuela.

Dijo que será el próximo 24 de abril que viajará a Caracas, para afianzar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela.

“Y el 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy, como es, voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, señaló el mandatario colombiano en medio de la entrevista.

¿Por qué es importante este viaje a Venezuela?

Desde la retención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la relación entre Colombia y Venezuela ha estado en medio de un proceso de reconfiguración ante la llegada de Delcy Rodríguez al poder.

Luego de la cancelación por posibles temas de seguridad de la reunión que estaba prevista el 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, más conocido como el de “Tienditas” entre Petro y Delcy, sigue a la deriva la necesidad de poner sobre la mesa temas importantes para los dos países como el petróleo y la transición energética.

Por lo cual, el presidente Petro confirmó la fecha de este encuentro, que resulta clave para reestructurar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela,