Presidente Petro dice que Marco Rubio está “imbuido de fundamentalismo sionista”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este viernes que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, está “imbuido de fundamentalismo sionista” y “olvida la diversidad” de Latinoamérica, influyendo en ese sentido de manera negativa en el presidente Donald Trump.

Rubio, de origen cubano, “ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros”, sostuvo Petro durante una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE.

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