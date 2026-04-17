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17 abr 2026 Actualizado 10:43

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Internacional

Presidente Petro dice que Marco Rubio está “imbuido de fundamentalismo sionista”

Marco Rubio, de origen cubano, “ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros”, aseguró el presidente Petro desde España.

Gustavo Petro y Marco Rubio. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)

Gustavo Petro y Marco Rubio. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)

Gustavo Petro y Marco Rubio. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)

EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este viernes que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, está “imbuido de fundamentalismo sionista” y “olvida la diversidad” de Latinoamérica, influyendo en ese sentido de manera negativa en el presidente Donald Trump.

Rubio, de origen cubano, “ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros”, sostuvo Petro durante una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE.

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