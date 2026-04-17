La MOE alertó que van 35 amenazas a candidaturas presidenciales y advirtió riesgos electorales

La Misión de Observación Electoral (MOE) rechazó de manera categórica las amenazas contra candidaturas a la Presidencia de la República y alertó por 35 casos recientes que, según advirtió, ponen en riesgo la democracia.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades para investigar el origen de estas agresiones y judicializar a los responsables.

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“Cualquier ataque contra la integridad de quienes participan en la contienda electoral no es solo una agresión individual, sino un atentado directo contra la democracia”, afirmó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

De acuerdo con el más reciente informe, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 se registraron 435 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales, lo que representa una reducción frente a 2022. Sin embargo, la MOE advirtió que esto no implica una mejora sustancial en la seguridad, sino una transformación en las dinámicas de violencia.

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“Lo que vemos es una violencia más focalizada, orientada al control territorial y con acciones más estratégicas”, explicó Barrios.

El informe también evidencia un aumento en los secuestros, que pasaron de un caso en 2022 a 14 en 2026, así como un crecimiento de la violencia asociada a grupos armados ilegales. Estas situaciones, según la organización, incrementan la presión sobre el proceso electoral en varias regiones del país.

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Las agresiones se han registrado en 193 municipios de 28 departamentos, con mayor concentración en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá, así como en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde se concentra el 30,6 % de los hechos y más del 50 % de los asesinatos.

Frente a este panorama, la MOE recomendó rediseñar los esquemas de seguridad y fortalecer la articulación entre autoridades locales, Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección.

“Los gobernadores y alcaldes son las primeras autoridades de Policía y deben liderar políticas preventivas que involucren a las comunidades”, señaló Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.