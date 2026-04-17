La ADRES niega que tenga una deuda activa con el Hospital General de Medellín

Medellín

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES) respondió a las quejas del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez por el no pago de la entidad a las clínicas y hospitales públicos de la ciudad , lo que está afectando a los usuarios. La entidad nacional negó que tenga activa alguna deuda con el Hospital General de Medellín.

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Recordemos que Fico Gutiérrez manifestó que la ADRES actualmente le adeuda 22.900 millones de pesos al HGM , lo que fue negado por la entidad nacional e indicó: “Frente a la supuesta deuda de $22.900 millones con el Hospital General de Medellín, la ADRES precisa que, dentro de sus obligaciones de pago, no existe deuda pendiente con esa entidad. El Hospital deberá aclarar por qué aparece esta deuda en sus estados contables”.

La ADRES agregó que solo al Hospital General de Medellín, que es público, le ha girado cerca de $58 mil millones en lo que va del 2026.

Otras entidades afiliadas a ADRES

En cuanto al resto de los hospitales y clínicas, la entidad nacional manifestó que a Antioquia desde el 2024 le ha girado 28,5 billones de pesos por concepto de UPC a las EPS afiliadas.

“Solo para Medellín, los recursos reconocidos de manera oportuna para financiar la UPC de los afiliados al sistema de salud ascienden a $12,86 billones de pesos, $5,81 billones en 2025, una cifra 7,1 % superior que la de 2024, cuando fue de $5,43 billones. En lo que va de 2026, ese rubro supera los $1,62 billones”, agregó la ADRES en un comunicado.

Cifras

• Hospital Alma Máter: $532.000 millones (más de $235 mil millones en 2024; más de $240 mil millones en 2025 y más de $56 mil en lo que va de 2026).

• Hospital General de Medellín: $368.000 millones (cerca de $145 mil millones en 2024; alrededor de $155 mil millones en 2025 y cerca de $58 mil millones en lo que va de 2026).

• Clínica Cardio VID: $275 mil millones (más de $100 mil millones en 2024; $140 mil millones en 2025 y más de $34 mil millones en lo corrido de 2026).

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