Programa ‘Parceros’ recibe premio internacional por inclusión de jóvenes en Medellín

Medellín

El programa social “Parceros”, liderado por la Alcaldía de Medellín, fue galardonado con el Premio Ciudades Educadoras 2026, una distinción de carácter global otorgada por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. La iniciativa colombiana fue seleccionada entre 61 candidaturas procedentes de 48 ciudades y 10 países, compartiendo el reconocimiento principal con proyectos de Portugal y Brasil. La postulación técnica del programa estuvo a cargo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI Medellín).

La estrategia fue exaltada por el jurado internacional debido a su impacto en el acompañamiento a jóvenes en condición de vulnerabilidad o en proceso de desvinculación de dinámicas criminales en las comunas y corregimientos con mayores índices de exclusión social.

El galardón destaca el aporte del modelo a la construcción de paz urbana, la articulación interinstitucional y su metodología, la cual combina atención psicosocial, formación en liderazgo, resolución pacífica de conflictos y el acceso efectivo a oportunidades de empleo, emprendimiento y educación formal.

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De acuerdo con los indicadores de medición del programa, la intervención ha dejado resultados verificables en sus participantes: más del 80 % afianzó habilidades para la toma de decisiones, mientras que el 60 % logró vincularse de forma estable a procesos educativos o al mercado laboral.

Hasta la fecha, la iniciativa ha impactado a más de 9.000 niños, niñas y jóvenes en los sectores más vulnerables de la capital antioqueña, consolidando un modelo de innovación social que busca transformar trayectorias de vida mediante la legalidad.

Este reconocimiento internacional, tendrá su entrega oficial en el marco del XVIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras celebrado en Granollers, España.