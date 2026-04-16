A prisión presunto responsable de causarle la muerte a su inquilino en Medellín

Medellín

Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, este crimen fue perpetrado el pasado 13 de abril, cuando, presuntamente, el hoy procesado ingresó a la habitación que le tenía arrendada a la víctima que padecía una discapacidad auditiva.

Agudelo Serna presuntamente ingresó al baño de la habitación y con un arma cortopunzante le causó la muerte a su inquilino.

Minutos después del suceso, Johan Stiven le prendió fuego a una vivienda contigua y se dio a la fuga. Las autoridades capturaron en flagrancia a este hombre, cuando vestía prendas impregnadas de sangre.

Las autoridades lograron establecer que este crimen pudo ser cometido debido a que la víctima habría tenido inconvenientes con el investigado porque abusaba del costo del canon de arrendamiento y en ocasiones ingresaba a su habitación y le sustraía sus pertenencias.

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El hoy procesado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado e incendio, y fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.