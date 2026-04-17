Habrá un cambio de régimen, pero no pronto: Mustafa Hijri, secretario partido democrático de Irán

La Global Progressive Mobilisation (GPM) celebra su primera reunión los días 17 y 18 de abril de 2026 en Barcelona. El encuentro reúne a líderes políticos, activistas y representantes progresistas de todo el mundo con el objetivo de coordinar respuestas comunes ante los desafíos globales y la “internacional ultraderechista”, subrayan los organizadores.

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La cita nace en un contexto de “profunda inestabilidad”, marcado por el aumento de la desigualdad, las crisis climáticas, la presión sobre las democracias y el avance de fuerzas conservadoras y de extrema derecha.

En esta cumbre donde Caracol Radio también se encuentra presente, Mustafa Hijri, secretario del partido democrático de Irán, habló con 6AM W.

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¿Qué piensa del cese al fuego del que habla Donald Trump?

“Este cese al fuego es muy frágil, que continúe depende de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero predice que ninguno de los regímenes aceptarán ninguna de las condiciones en el futuro cercano y lo más probable es que los ataques continúen”, aseguró el secretario del partido democrático de Irán.

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¿Cree que se verá un cambio de régimen en su país?

“Sí, sí se va a ver ese cambio de régimen, pero no en un futuro cercano, probablemente se necesite mucho más tiempo porque el régimen iraní mató a los manifestantes de forma brutal, además, la Policía y los espían se han desplegado para reprimir a las personas que han querido salir a manifestarse, como resultado, creo que el régimen iraní continuará por un tiempo más pero muy débil”.

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