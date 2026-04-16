Israel mantendrá ocupación en el Líbano pese alto al fuego

Netanyahu anunció que su gobierno ratificará el acuerdo para Gaza este jueves. Foto: EFE.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que el Ejército israelí mantendrá ocupado un perímetro de hasta 10 kilómetros de extensión en el sur del Líbano durante la tregua pactada hoy.

Netanyahu, declaró que el alto el fuego también es una oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz “histórico”.

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Incluye a Hezbolá

El grupo chií libanés Hizbulá alertó que el alto el fuego no debe otorgar “libertad de movimiento” a las fuerzas de Israel, presentes en el sur del Líbano en el marco de una ofensiva terrestre, y consideró que la forma de lidiar con su presencia allí dependerá de como transcurran los acontecimientos.

“Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí”, indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

En cuanto a la presencia de las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde en las últimas semanas habían confirmado su intención de controlar toda la franja fronteriza a largo plazo, el departamento explicó que “el asunto será determinado en base a cómo transcurran los acontecimientos”.

Sin embargo, defendió que el hecho de que haya tropas del país vecino en el territorio libanés otorga a los libaneses el “derecho a resistirlas”.

10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien confirmó que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países.

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Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones “excelentes” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano celebraran conversaciones de paz en Washington.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M.” hora del este (4PM hora Colombia), escribió Trump en su red social Truth Social.

Señaló también que había instruido al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países “a fin de lograr una paz duradera”.

“Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!”, exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel.