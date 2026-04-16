¿Estados Unidos e Irán retoman negociaciones y extienden cese al fuego?, esto se sabe

La Casa Blanca anunció que sí se adelantan negociaciones para celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán, después de que Teherán amenazara con cortar el tránsito por el mar Rojo si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval de sus puertos.

Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre la continuación del cese al fuego que rige desde el 8 de abril, con miras a terminar una guerra que sacudió la economía mundial.

Conversaciones en curso

“Esas conversaciones se están llevando a cabo”, pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es “optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo”.

La vocera informó que “muy probablemente” las nuevas negociaciones se celebrarán en Pakistán, que ya acogió el primer ciclo de diálogo.

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Movimiento en Oriente Medio

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dio la bienvenida a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir, días después de unas conversaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio el fin de semana.

El encuentro trilateral supone el contacto directo de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica en 1979. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía) Ampliar El encuentro trilateral supone el contacto directo de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica en 1979. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía) Cerrar

¿Hay contacto Washington – Teherán?

La cancillería de Irán informó que mantiene contactos con Estados Unidos a través de Pakistán desde el retorno de su delegación que viajó a Islamabad para las negociaciones.

El principal roce son las diferencias sobre el programa nuclear de Teherán, y la Cancillería de Irán reiteró que el derecho del país a enriquecer uranio es “indiscutible” pero que el nivel de este proceso es “negociable”.

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirma que se propuso a Irán un “gran acuerdo”.

Hablar hasta la próxima semana

La celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y Estados Unidos quedó descartada para este jueves y el viernes, según confirmó a la agencia EFE una fuente con conocimiento directo de la materia, lo que traslada cualquier posible encuentro a la semana del 20 de abril.

Pese a la mediación paquistaní, las partes no han logrado fijar todavía una fecha para retomar el diálogo iniciado el pasado fin de semana. “No hay conversaciones directas programadas para mañana ni para el viernes. Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada”, precisó la fuente.

¿y el cese al fuego?

No es seguro si se extenderá. Un alto funcionario estadounidense dijo que su país “no ha acordado formalmente una extensión del alto el fuego” de dos semanas con Irán, tras informes de que los negociadores se estaban acercando a lograr una extensión de la tregua que vence en una semana.

Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE Ampliar Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE Cerrar

Tu bloqueas, yo bloqueo

Estados Unidos intensificó la presión sobre Irán con un bloqueo naval, pero la república islámica amenaza con obstruir las exportaciones del mar Rojo en represalia.

El Mando Central de Estados Unidos declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se “aplicó plenamente” y que las fuerzas estadounidenses “detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”.

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Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro. Al parecer, varios barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo.

Este paso estratégico lleva bloqueado por las fuerzas iraníes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero tras los ataques israeloestadounidenses contra Irán.

“Guerra por prosperidad”

Trump inició la guerra argumentando que Irán se acercaba a fabricar una bomba atómica, una afirmación no respaldada por el organismo de control nuclear de la ONU. Por su parte, Teherán defiende que su programa nuclear tiene fines civiles.

Vance asegura que Trump prometió “hacer prosperar a Irán” si este se compromete a “no tener un arma nuclear”.



