“La plata no es la que gobierna, es la gente”: Ex primer ministro de Suecia, Stefan Lofven

La Global Progressive Mobilisation (GPM) celebra su primera reunión los días 17 y 18 de abril de 2026 en Barcelona, en el recinto de la Fira Gran Vía. El encuentro reune a líderes políticos, activistas y representantes progresistas de todo el mundo con el objetivo de coordinar respuestas comunes ante los desafíos globales y la “internacional ultraderechista”, subrayan los organizadores.

Lea también: Presidente Petro confirma viaje a Venezuela: fecha y asuntos claves

La cita nace en un contexto de “profunda inestabilidad”, marcado por el aumento de la desigualdad, las crisis climáticas, la presión sobre las democracias y el avance de fuerzas conservadoras y de extrema derecha.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su condición de presidente de la Internacional Socialista, junto al presidente del Partido Socialista Europeo (PES), Stefan Löfven.

En esta cumbre donde Caracol Radio también se encuentra presente, el presidente del Partido Socialista Europeo (PES), Stefan Löfven, habló con 6AM W.

¿Por qué es importante hablar de la defensa de la democracia?

La democracia es importante porque es el único sistema que respeta a la gente y le da oportunidades a todos “ahora se está viendo desafiado por el autoritarismo, populismo y el nacionalismo presente en el mundo”, es por ello que este tipo de convenciones es importante, es un primer paso y el comienzo de más reuniones que podrían venir más adelante, indicó el presidente del Partido Socialista Europeo.

¿El progresismo ha fallado?

“Ahora mismo estamos en un punto de inflexión ya que la democracia perdió poder en los últimos años debido a la transformación del capitalismo, las nuevas tecnologías y el cambio de las dinámicas. Son tiempos desafiantes”.

¿Se ha generado un temor a los gobiernos de izquierda?

Hay que hacer una distinción con Venezuela porque no están bajo un gobierno democrático. En este foro se habla de las democracias que rara vez se involucran en guerras, respetan a todos y necesitan asegurarse de que estos gobiernos progresistas puedan dar resultados para mejorarle la vida a las personas.

Le puede interesar: “No hay duda de que somos la democracia más fuerte de América Latina”: Presidente CNE

¿Qué hacer con los súper ricos?

La propuesta que tienen es que los súper ricos contribuyan mucho más: “La cooperación internacional debe tener como prioridad los impuestos de las personas súper ricas: “Es absurdo la concentración de riquezas en cinco súper ricos que tienen gran cantidad de dinero, la plata no es la que gobierna, es la gente la que gobierna”, indicó el exmandatario.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: