Estrella de Selección Colombia se lesiona a menos de 2 meses del Mundial 2026: tiempo que será baja. (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

Alarmas encendidas en la Selección Colombia, luego de que una de sus figuras se lesionara a menos de dos meses para el comienzo de la Copa del Mundo. Si bien no es algo de gravedad, será crucial cumplir con un proceso de recuperación completo y sin prisas.

Entérese de: Selección Colombia confirma el horario para su último amistoso antes del Mundial

Juanfer Quintero sufre una lesión muscular en River Plate

Juan Fernando Quintero sufrió una "molestia muscular en el recto anterior izquierdo", motivo por el cual se perderá los próximos partidos de River Plate, incluyendo el Superclásico de este domingo 19 de abril ante Boca Juniors por la Liga Argentina.

La problemática surgió durante el duelo de Copa Sudamericana frente a Carabobo en el Más Monumental. Comenzando el segundo tiempo, el ex-Envigado se le veía incómodo y tocándose la pierna izquierda, situación que duró hasta el minuto 52, cuando fue sustituido por Kendry Páez. Tras esto, sus muestras de dolor furon todavía más evidentes y terminó yéndose al vestuario.

Con todo lo anterior sobre la mesa, Diego Rueda, periodista de Caracol Radio y director de El VBAR, informó en su cuenta de X que el volante antioqueño tendrá una incapacidad de “entre tres y cuatro semanas”, periodo que abarcará el cierre de la jornada regular del campeonato local y al menos dos partidos de Copa Sudamericana.

Le puede interesar: ¿Luis Díaz podría ganar el Balón de Oro 2026?: así quedó el ranking tras goles al Real Madrid

Así las cosas, el jugador de 33 años no estará disponible para los siguientes partidos:

River Plate vs Boca Juniors (19 de abril) - Liga Argentina

River Plate vs Aldosivi (25 de abril) - Liga Argentina

RB Bragantino vs River Plate (30 de abril) - Copa Sudamericana

River Pate vs Atlético Tucumán (2 de mayo) - Liga Argentina

Se trata entonces de una noticia alarmante para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que Juanfer es un habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo y suele ser el reemplazo natural de James Rodríguez.